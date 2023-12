Christa Reich verrät das Rezept der besten Vanillekipferl

Die Plätzchen der Fleißigen Bienen in Neuburg sind legendär. Zum Advent verraten die ehrenamtlichen Bäckerinnen ihre besten Rezepte, die einfach nachzubacken sind.

Vanillekipferl ist jeder gern, aber das Backen ist nicht jedermanns Sache. Die zarten Bogen brechen einfach zu schnell. Das weiß auch Christa Reich, seit 2003 eine der Bäckerinnen der Fleißigen Bienen. Aber gemeinsam mit den anderen Ehrenamtlichen hat sie längst das beste Rezept für Wiener Vanillekipferl gefunden und jedes Jahr aufs Neue auf seine Praxistauglichkeit überprüft. Ihr Trick: "Den Teil portionsweise aus dem Kühlschrank holen und verarbeiten", sagt Reich. Denn der Kipferlteig mags gerne kalt.

Die Vanillekipferl gehen der 65-Jährigen aus Ehekirchen schnell von der Hand, sie hat in all den Jahren Routine gewonnen. 49 Jahre hat sie als Verkäuferin bei der Bäckerei Schlegl gearbeitet - erst in Bertholdsheim, dann in Rain. Und auch am kommenden Wochenende wird sie wieder verkaufen - im Benefizstand der Fleißigen Bienen auf der Schlossweihnacht in Neuburg.

Fleißige Bienen Christa Reich Christa Reich aus Ehekirchen von den Fleißigen Bienen verrät das Rezept der besten Wiener Vanillekippferl. Foto: Reich

Naschen ist für Reich übrigens kein Thema. "Ich mag es ja lieber herzhaft", gesteht sie. Ein leckerer Braten oder ein würziges Gulasch, das ist ihr Geschmack. Und das kocht sie auch gern für die Verwandtschaft oder Freunde, die am Sonntag bei ihr regelmäßig zum Mittagessen vorbeischauen.

Geduld zu haben, das ist das Geheimnis feiner Backkunst, ist auch Reich überzeugt. "Schnell und unsauber arbeiten wird meistens nichts", sagt sie. Das rächt sich dann auch bei den Vanillekipferln, für die sie noch ein paar Tipps verrät. "Wer die Kipfern verschenken möchte, sollte sie nach dem Backen in Backzucker und Vanillezucker wälzen. Puderzucker fällt schneller ab." Unabdingbar sei auch erst eine kleine Kugel zu rollen und dann das Hörnchen zu formen. "So wird der Teig gleichmäßig und es bricht nichts."

Das ist das Rezept der besten Wiener Vanillekipferl



100 g gemahlene Mandeln

300 g Mehl

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

200 g Butter

2 Eigelbe

Nach dem Backen: 5 Päckchen Vanillezucker, ½ Tasse Puderzucker oder feinen Backzucker. Mehl, Mandeln, Zucker, Salz, Butter und Eigelb zu einem geschmeidigen Teig kneten. Den Teig anschließend 2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.

Lesen Sie dazu auch

Den Teig portionsweise in lange Rollen formen, dann in Stücke zu etwa 1 cm schneiden, daraus erst Kugeln drehen, die dann etwas länglich zu Hörnchen geformt werden. Die Kipferl auf der mittleren Schiene ca. 10 – 12 Minuten bei 180 Grad backen. Die noch warmen Kipferl in der Zucker-Mischung vorsichtig wälzen.

Info: Wer nicht selbst backen mag, kann die Plätzchen am Benefizstand der Fleißigen Bienen kaufen. Der steht auch am dritten Adventswochenende im Schlosshof im Rahmen des dortigen Weihnachtsmarktes. Der Erlös geht zu Gunsten der Kartei der Not.