Ehekirchen

22.04.2023

Die Ehekirchener Feuerwehr bekommt ein neues Löschfahrzeug

Plus Die Feuerwehr Ehekirchen braucht ein neues Löschfahrzeug. Ein Modell ist bereits ausgesucht – und man könnte sogar mit Karlshuld gemeinsame Sache machen.

Von Katrin Kretzmann

Fast drei Jahrzehnte hat das Löschgruppenfahrzeug der Feuerwehr Ehekirchen auf dem Buckel. Natürlich ist es noch einsatzfähig, aber die Anforderungen für die Brandschützer haben sich über die Zeit massiv geändert, nicht zuletzt auch mit Blick auf die Ausstattung der Einsatzfahrzeuge. Um all dem gerecht zu werden, braucht es zwingend ein neues – und welches es sein soll, hat Kommandant Stefan Marg in der jüngsten Sitzung des Ehekirchener Gemeinderats präsentiert.

Das derzeitige Löschgruppenfahrzeug der Ehekirchener Feuerwehr – Baujahr 1994 – ist ein sogenanntes LF 8/6, das bei kleineren Wehren noch immer verbreitet ist. Es fasst bis zu 600 Liter Löschwasser, dessen Ausrüstung ist auf Brände ausgelegt und kann aber auch mit einer erweiterten Beladung zur Brandbekämpfung, sowie zur technischen Unfallhilfe bestückt werden. "Aber mit dem Alter fällt das Vertrauen in ein intaktes Fahrzeug", sagte Kommandant Stefan Marg. Auch würden die Anforderungen an die Feuerwehren immer größer. "Man denke nur an den Großbrand in Klingsmoos im Sommer." Die Trockenperioden würden immer länger, das Brandrisiko damit umso größer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

