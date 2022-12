Ehekirchen

12:00 Uhr

Ehekirchen: Ab Januar gelten neue und höhere Abwassergebühren

Plus Ab 1. Januar tritt in Ehekirchen die gesplittete Abwassergebühr in Kraft. Damit werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt berechnet. Was auf die Bürger damit zukommt.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Der Begriff ist mehr als sperrig und die Definition nicht gerade unkompliziert: die gesplittete Abwassergebühr. Konkret geht es darum, die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser nicht mehr zusammen, sondern getrennt zu erheben. Das soll ab 1. Januar nun auch in Ehekirchen gelten, der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Dienstagabend für die Einführung der neu berechneten Gebühr - nicht zuletzt auch, weil die bisherige Berechnung der Abwassergebühr nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

