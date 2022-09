Ehekirchen baut einen neuen Kindergarten

Der Ehekirchener Gemeinderat hat mehrere Varianten zur Kindergarten-Erweiterung begutachtet und sich für eine entschieden.

Die Gemeinde Ehekirchen braucht mehr Platz für ihre Kindergartenkinder. Die bestehende Einrichtung St. Stephanus musste bereits mit zwei Gruppen auf Container ausweichen. Voraussichtlich bis 2025 soll nun ein weiteres Haus gebaut werden.

In der jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat nun einstimmig für eine Variante entschieden. Architekt Sebastian Hrycyk aus München hatte insgesamt drei Vorschläge im Gepäck, den Räten gefiel am Ende aber der kubische Bau auf zwei Ebenen am meisten. Diese Lösung sei letztlich auch hinsichtlich des Flächen- und Energieverbrauchs am sinnvollsten, begründete Bürgermeister Günter Gamisch die Entscheidung.

Während im unteren Bereich hauptsächlich die Verwaltungs- und Technikräume untergebracht werden, spielt sich der Betreuungsbereich im oberen Geschoss ab. Drei Gruppen werden dort Platz haben, sodass mit insgesamt fünf Gruppen nach aktuellem Stand der Dinge dann immer noch etwas Luft nach oben ist, sagte Gamisch. „Aber wissen kann man das natürlich nie.“

Der neue Kindergarten, der hinter dem bestehenden gebaut werden soll, gefällt auch der Kindergartenleitung. Je nachdem, wie schnell Baurecht erteilt werden kann, könnte die Einrichtung bis 2025 stehen. (clst)