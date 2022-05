Ehekirchen

21:00 Uhr

Ehekirchen: Christian Badstieber als neuer Gemeinderat vereidigt

Neues Gesicht: Christian Badstieber (v.l.) tritt die Nachfolge von Martina Keßler im Ehekirchener Gemeinderat an. Bürgermeister Günter Gamisch nahm ihm in der Sitzung am Dienstag den Amtseid ab.

Plus Christian Badstieber hat als neues Mitglied den Amtseid abgelegt und tritt damit die Nachfolge von Martina Keßler an. Der 33-Jährige will sich vor allem für das Ehrenamt einsetzen.

Von Katrin Kretzmann

Ein bisschen aufgeregt war Christian Badstieber schon, als er am Dienstagabend vor dem Ehekirchener Rathaus stand – und das aus gutem Grund. Der 33-Jährige ist künftig Mitglied des Gemeinderats, denn er tritt die Nachfolge von Martina Keßler an, die ihr Mandat vor Kurzem niedergelegt hatte. Die CSU-Politikerin verabschiedete sich vom Gremium mit emotionalen Worten.

