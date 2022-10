Ehekirchen

19:30 Uhr

Ehekirchen holt sich beim Heimat-Check die Bronzemedaille

Plus Die Sicherheit und die Lebensqualität im Allgemeinen, das schätzen die Einwohner von Ehekirchen besonders. Wenig zufrieden sind die Bürger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Mit Angst geht hier wohl niemand durch die Straßen, denn die Bürgerinnen und Bürger, die in Ehekirchen wohlen, fühlen sich sicher. Das geht zumindest aus dem Heimat-Check hervor, einer Umfrage der Augsburger Allgemeinen, bei der auch die Leserinnen und Leser aus dem Verbreitungsgebiet der Neuburger Rundschau ihre jeweiligen Wohnorte bewerten konnten. Die einzelnen Gemeinden wurden in unterschiedlichen Kategorien mit ein bis zehn Punkten bewertet, Ehekirchen landete dabei mit einer Gesamtbewertung von 6,1 auf dem dritten Platz. Die 42 Teilnehmer aus der Gemeinde bewerteten aber nicht nur ihren Wohnort nach den vorgegebenen Kriterien, sondern äußerten auch verschiedene Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge, wie die Wohnqualität in Ehekirchen in Zukunft noch besser werden könnte.

