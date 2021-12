Ehekirchen

19:00 Uhr

Ehekirchen: Kanalsanierung könnte Millionen kosten

Plus Ein Planungsbüro hat das Kanalnetz von Ehekirchen und fünf Ortsteilen unter die Lupe genommen – mit dem Ergebnis, dass einiges an den Rohren gemacht werden muss. Was für die Bürger bedeutet.

Von Katrin Kretzmann

Mit dem symbolischen Spatenstich ist Anfang 2019 der Startschuss für den Neubau der Kläranlage in Ehekirchen gefallen. Das knapp sieben Millionen Euro teure Projekt soll Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen. Doch bevor das Abwasser der Ortsteile, die angeschlossen werden, letztlich in der Anlage ankommt, muss es durch die Kanalisation. Mit dem Zustand der einzelnen Rohre hat sich der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr beschäftigt, mit dem Ergebnis, dass einiges gemacht werden muss – mit Kosten in Millionenhöhe.

