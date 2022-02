Ehekirchen

Ehekirchen: Kommt ein Umdenken beim Landschaftspflegeverband?

Plus Bürgermeister Xaver Ziegler aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries macht in Ehekirchen Werbung für den Landschaftspflegeverband. Warum er damit seinen Burgheimer Kollegen zum Nachdenken bringt.

Von Katrin Kretzmann

Bei der Etablierung eines Landschaftspflegeverbands (LPV) für den Kreis Neuburg-Schrobenhausen scheiden sich die Geister in den Kommunen. Landrat Peter von der Grün (FW) ist seit Wochen fleißig auf Werbetour in den Gemeinden unterwegs – mit eher mäßigem Erfolg. So gab es bislang von Burgheim, Rohrenfels und Bergheim eine Absage, Königsmoos und Rennertshofen zögern noch. Auch die Mitglieder des Ehekirchener Gemeinderats waren bislang eher zurückhaltend. Doch der Vortrag eines Bürgermeisters aus dem Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Dienstagabend scheint die Skepsis ein Stück weit genommen zu haben – auch bei Burgheims Rathauschef Michael Böhm.

