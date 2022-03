Ehekirchen kooperiert nicht mit Caritas

Plus Während andere Kommunen im Landkreis mit der Caritas-Nachbarschaftshilfe kooperieren, entscheidet sich Ehekirchen dagegen.

In den Kommunen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen soll es künftig eine Kooperationsvereinbarung mit der Nachbarschaftshilfe „Wir füreinander“ des Caritas-Kreisverbands geben. Damit einhergehend sind auch höhere Zuschüsse für das Projekt seitens der Landkreisgemeinden – von 1000 auf 2800 Euro pro Jahr. Von Ehekirchen gab es nun aber eine Absage, das hat der Gemeinderat beschlossen. „Alle Parteien sind damit einverstanden“, sagte Bürgermeister Günter Gamisch (FW).