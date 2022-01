Ehekirchen

vor 34 Min.

Ehekirchen: Standort für geplanten Waldkindergarten steht

Plus Die Standortsuche für den geplanten Waldkindergarten in Ehekirchen war nahezu ein Dilemma. Nun ist ein passender Standort gefunden. Doch bevor es überhaupt losgehen kann, braucht es einen Träger.

Von Katrin Kretzmann

Sie war ein ewiges Hin und Her, die Suche nach einem geeigneten Standort für den geplanten Waldkindergarten in Ehekirchen. Nun ist ein passender gefunden, wie sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag zeigte. Doch nun steht noch die Suche nach einem passenden Träger an. Von der Ehekirchener Pfarreiengemeinschaft gab es eine Absage.

