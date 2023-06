Ehekirchen

vor 51 Min.

Ehekirchen statt Borodjanka: Paar aus der Ukraine feiert goldene Hochzeit in der Fremde

Plus Liubov und Anatoliy Mozghovenko heirateten vor 50 Jahren in Borodjanka, nahe Kiew. Dass sie ihr Ehejubikäum auf der Flucht vor dem Krieg begehen, hätten sie niemals gedacht.

Von Doris Bednarz Artikel anhören Shape

Ihr Ehejubiläum hatten sie sich anders vorgestellt, doch jetzt herrscht in ihrer Heimat Krieg. Liubov und Anatoliy Mozghovenko stammen aus der Ukraine, genauer gesagt aus Borodjanka in der Nähe von Kiew. Als der russische Angriffskrieg begann, flüchteten sie in den Westen. 15 Monate ist es her. Dass sie an ihrem goldenen Hochzeitstag in Ehekirchen sein würden – das konnten sie niemals ahnen.

Die Einliegerwohnung mit dem romantischen großen Garten ist also im Moment ihre zweite Heimat. Die deutsche Sprache ist ihnen noch fremd, sodass sie von sich selbst nicht viel preisgeben können. Doch ihre zwei Töchter, Tetiana und Olga, und die Enkelin Valeriia können helfen.

