Ehekirchen weiht neuen Radweg ein und lässt danach das Auto stehen

Der Geh- und Radweg zwischen Ehekirchen und Pöttmes ist fertig und wird an diesem Sonntag nun feierlich eingeweiht. Im Anschluss rufen die Wanderwegebeauftragten auf, das Auto stehenzulassen.

Vor knapp zwei Jahren haben Ehekirchen und Pöttmes beschlossen, das bestehende Radwegenetz zwischen den beiden Gemeinden auszubauen und eine durchgehende Verbindung zur jeweiligen Nachbargemeinde zu schaffen. Das gemeinsame Projekt des rund 1,5 Kilometer langen Geh- und Radweg wurde diesen Sommer fertiggestellt und verbindet die jeweiligen Ortsteile Walda und Schorn. Nun wird er feierlich eingeweiht, und zwar an diesem Sonntag, 10. September. Anschließend ruft die Gemeinde noch dazu auf, das Auto einfach mal stehen zu lassen.

Die Einweihungsfeier mit Segnung findet ab 12.30 Uhr in Walda am Ortsausgang mit Beginn des Geh- und Radweges nach Schorn statt (beschildert). Der ortsansässige Gartenbauverein bietet für die Besucher anschließend Verschiedenes vom Grill sowie erfrischende Getränke an. Parkplätze sind ausgewiesen, allerdings sind diese begrenzt. Für die Kinder findet ein Luftballon-Spiel statt.

Neuer Radweg zwischen Walda und Schorn wird eingeweiht

Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, zu Fuß oder per Rad mit den beiden Ehekirchener Wanderwegebeauftragten Leo Grabler und Paul Utz am Aktionstag „Ehekirchen lässt das Auto steh'n, man wird sich auf den Wanderwegen seh'n“ teilzunehmen. "Entdecken Sie auf unseren Wanderwegen, wie schön auch Daheim sein kann, ob mit der Familie, dem Partner, der Partnerin oder auch alleine lassen sich wunderbare Ecken und Aussichtspunkte entdecken", heißt es im Aufruf der beiden.

Als Rast- und Einkehrmöglichkeiten stehen die Gasthäuser Daferner in Schönesberg (Lorenzi-Donaumoosrunde) und in Walda (Gumppenbergrunde) zur Verfügung. Nachmittags von 13 bis etwa 17 Uhr kann man zudem an drei weiteren Plätzen bei einem Kaffee, Kuchen oder Getränk verweilen. Zur Auswahl stehen der Garten von Familie Wagner auf dem Gumppenberg (Gumppenbergrunde), die Hofstelle von Frau Hajek in Bonsal (Streichholzrunde) und der Spielplaltz "Frau Holle" am Feuerwehrhaus in Ambach (Ambachrunde, Streichholzrunde sowie rund um Ehekirchen).

Ehekirchener Wanderwegbeauftragte rufen Bürger auf, Auto stehenzulassen

Weitere Infos zu den Wanderwegen finden sich im Wanderwegeflyer der Gemeinde. Dieser liegt im Rathaus aus und ist auch unter https://www.ehekirchen.de/kultur-freizeit/wanderwege/ einsehbar. Die beiden Wanderwegbeauftragen würden sich "sehr freuen, wenn zahlreiche Mitbürgerinnen und Mitbürger diesem Aufruf folgen und so einen kleinen Beitrag für Umwelt und Klima leisten". (AZ)