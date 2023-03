Ehekirchener Feuerwehr unterstützt hauptsächlich Notarzteinsätze

Plus Von 44 Einsätzen im vergangenen Jahr galten 29 den First Respondern. Zwei Feuerwehrmänner wurden für ihre 25-jährige aktive Dienstzeit geehrt.

Bei der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ehekirchen wurden Kommandant Stefan Marb und Markus Golling für 25 Jahre aktiven Dienst bei der Feuerwehr das FW-Ehrenzeichen in Silber überreicht.