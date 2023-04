Ehekirchener Musikanten blicken voller Vorfreude auf 2024

Die Ehekirchener Musikanten feiern 2024 ihr 40-jähriges Bestehen. Eine große Feier soll das Ereignis würdigen.

Nächstes Jahr stehen bei der Blaskapelle Ehekirchen die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen auf dem Programm. „Das Jubiläum soll am 12. und 13. Juli 2024 im Ehekirchener Gewerbegebiet gebührend gefeiert werden. Fest zugesagt hat bereits die Blasmusikformation ,Viera Blech‘ aus Tirol, die an dem Wochenende auftreten wird“, informierte 1. Vorsitzender Joachim Schmalbach die Gäste der diesjährigen Jahresversammlung.

Mit einer kleinen Kostprobe ihres Könnens begrüßten neben der Jugend auch die Erwachsenen der Blaskapelle die Mitglieder im Gasthaus Daferner. „Der Mitgliederstand ist von 162 auf 166 Personen gestiegen“, informierte Schmalbach seine Musikerkollegen und die Vereinsmitglieder. In seinem Rückblick ließ der Vorsitzende das vergangene Jahr Revue passieren, das coronabedingt noch leicht eingeschränkt war. Der Vatertags-Frühschoppen und das Jungbläserwochenende in Schainbach zu Beginn der Sommerferien fanden aber wieder statt. „In diesem Jahr waren wir nach dreijähriger Pause zum ersten Mal wieder beim Neujahrs-Anblasen unterwegs“, freute sich der Vorsitzende.

Den Musikunterricht der Jugend übernehmen im Moment Helmut Bürle, Gertrud Reeg, Sonja Kurrer und Stefan Leichtle, nachdem die Zusammenarbeit mit Reinhardt Reißner aus Altersgründen leider endet. Im vergangenen Jahr fand erstmalig „Mit Musik in den Advent“ statt. Die Blaskapelle spielte am ersten Adventswochenende auf dem Kirchenvorplatz, der Kirchenchor aus Hollenbach war ebenfalls mit von der Partie.

Für dieses Jahr sind bereits wieder mehrere Aktionen geplant: die Floriansmesse in Seiboldsdorf, Vatertags-Frühschoppen im Mai, musikalisch unterstützt werden die Feuerwehr Ortlfing, der Schützenverein Hollenbach und der Trachtenumzug in Pöttmes. Geplant sind das Jungbläserwochenende in den Sommerferien und „Mit Musik in den Advent“. Außerdem steht gerade die Ausstattung der Jugend mit Trachtenbekleidung in den Startlöchern.

Musikleiter Klaus Hörmann berichtete von den 41 Terminen im vergangenen Jahr, 15 fielen coronabedingt aus. Zusätzlich trafen sich die Musikanten 50-mal zum Proben. Die Kapelle spielte beim Maibaumaufstellen, Vatertags-Frühschoppen, der Fronleichnamsprozession, Schützen- und Feuerwehrfest und natürlich bei Geburtstagen, Hochzeiten und Beerdigungen. Klaus Hörmann wünschte sich allerdings eine höhere Probenbeteiligung.

Dritter Bürgermeister Otto Plath äußerte zudem den Wunsch, dass „Mit Musik in den Advent“ eine feste Veranstaltung würde. Er versicherte der Blaskapelle „ihr seid eine Institution in der Gemeinde“. Nach dem Kassenbericht von Stefan Beck erfolgte die Entlastung des Vorstands. Zum Schluss stand noch eine Ehrung auf dem Programm. Die silberne Anstecknadel erhielt Johannes Gerbl, der seit 20 Jahren als aktiver Musiker der Blaskapelle Ehekirchen angehört.