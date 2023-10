Ehekirchenerin gewinnt beim Bilderrätsel: Das Geld kam quasi im Schlaf

Beim Bilderrätsel unserer Zeitung zieht die Glücksfee den Namen von Gertrud Hajek aus Bonsal. Was sie mit den 1000 Euro machen will.

Sie hatte sich gerade für ein kleines Mittagsschläfchen hingelegt, als ihr Handy klingelte. "Zuerst dachte ich, der Wecker klingelt", sagt Gertrud Hajek. Doch als sie ans Telefon ging, war sie schnell putzmunter. Beim Bilderrätsel unserer Zeitung hatte die Glücksfee ihren Namen gezogen und ihr damit einen Gewinn von 1000 Euro beschert. "Ich dachte, ich bin noch im Traum", freut sie sich. Aber nein: Als sie das Geld wenig später in der Redaktion der Neuburger Rundschau in Empfang nimmt, sind die zehn grünen Scheine Realität.

"Lichterkette" war der Begriff, den Gertrud Hajuk aus dem Ehekirchener Ortsteil Bonsal erraten musste. "Ich hab schon öfter mal mitgemacht und eine SMS geschrieben", sagt sie. Am Montag war ihr dann aber das Glück hold.

Gertrud Hajek hat beim Bilderrätsel der Augsburger Allgemeinen 1000 Euro gewonnen

Das Geld ist für die 69-Jährige ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Denn im November feiert die ehemalige Lehrerin, die heute noch Förderunterricht an der Mittelschule in Burgheim gibt, ihren 70. Geburtstag. Der soll natürlich mit der Familie, Verwandten und Freunden gefeiert werden. Und mit den 1000 Euro lässt sich schon mal ein schönes Fest gestalten. Und sollte etwas übrig bleiben, investiert sie den Rest vielleicht in ihren Garten. Der wurde erst vor Kurzem von der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege als Naturgarten zertifiert.