Ehekirchens Ex-Bürgermeister Heinrich Schmalbach ist tot

Heinrich Schmalbach aus Ehekirchen ist mit 79 Jahren im Kreise der Familie gestorben. Er vereinigte viele Ehrenämter und brachte seine Heimatgemeinde voran.

Er war Bürgermeister und ein Repräsentant des Ehrenamtes: Die Gemeinde Ehekirchen hat Heinrich Schmalbach viel zu verdanken. Am Mittwoch ist er im Alter von 79 Jahren zuhause gestorben.

„Er hatte keine Kraft mehr.“ Ehefrau Barbara hat ihn mit der Familie bis zuletzt daheim betreut. Eine Bypass-Operation vergangenen Sommer im Herzzentrum München war mit der Hoffnung auf Besserung verbunden. Doch sein Zustand verschlechterte sich, sein Herz erholte sich nicht mehr.

Heinrich Schmalbach war Vollblutpolitiker mit einem guten Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern gewesen. Von 1996 bis 2008 regierte er im Rathaus Ehekirchen, dann konnte er aus Altersgründen nicht mehr gewählt werden und übergab die Amtsgeschäfte an Günter Gamisch. Im Kreistag machte er noch eine Periode weiter. Er kannte sich bestens aus im Kreis Neuburg-Schrobenhausen und war überall gern gesehen. Das mag an seinem Humor und seiner Offenheit gelegen haben sowie an seiner pragmatischen Art, mit der er die kommunalen Geschäfte anging.

Heinrich Schmalbach war von 1996 bis 2008 Bürgermeister in Ehekirchen

Heinrich Schmalbach war seinerzeit mit jeder Menge Berufserfahrung ins Bürgermeisteramt gekommen. Nach den Anfangsjahren im elterlichen Textilbetrieb arbeitete der gelernte Schneidermeister (1964 war er der jüngste in Bayern) später als Kaufmann und Bilanzbuchhalter für eine Baufirma und das Unternehmen Reisch in Hollenbach.

Bei all dem blieb stets in der CSU, seiner politischen Heimat, verankert. Den CSU-Ortsverband Ehekirchen machte er zum drittgrößten im Landkreis, die Partei dankte ihm dafür mit allen zur Verfügung stehenden Ehrungen. Schmalbach hatte den Ortsvorsitz bereits als 19-Jähriger übernommen.

In Ehekirchen stellte er zusammen mit dem Gemeinderat ein neues Rathaus hin, aktivierte vier Baugebiete und erweiterte Friedhof und Feuerwehrhaus. Radwege, Busverkehr, neue Jugendtreffs waren sein Anliegen, ebenso die Einrichtung eines Jugendparlaments. Er leitete auch den Schulverband, arbeitete im Wasserzweckverband, war lange Jahre bei der Landjugend, zwei Jahrzehnte Kirchenpfleger und Ehrenvorsitzender der Schainbacher Schützen. Vor fünf Jahren ernannte ihn Ehekirchen zum Ehrenbürger.

Heinrich Schmalbach wird diesen Samstag, 2. April, in seiner Heimatgemeinde bestattet. Der Trauergottesdienst ist um 10 Uhr in der Kirche St. Stephan mit anschließender Beerdigung.