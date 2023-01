Ehekirchens Geschäftsleiter Stefan Fäustlin sagt Ade

Nach acht Jahren als Geschäftsleiter in Ehekirchen wechselt Stefan Fäustlin im März nach Nassenfels. Zum Abschied gab es lobende Worte vom Bürgermeister.

Für den Ehekirchener Gemeinderat war es am Dienstagabend die erste Sitzung im neuen Jahr. Für Geschäftsleiter Stefan Fäustlin war es zugleich auch die letzte. Er sagt im Februar Ade und tritt am 1. März seinen Posten als Geschäftsleiter in der Gemeinde Nassenfels im Nachbarlandkreis Eichstätt an. Fäustlin bekam das Amt in Ehekirchen am 1. Januar 2015 übertragen. "Er leitete auch das Standesamt und hat durchaus das eine oder andere Paar verheiratet", sagte Bürgermeister Günter Gamisch.

Während seiner Zeit im Rathaus habe Fäustlin sich mit den unendlichen Weiten des Satzungsrechts, der Abwasserbeseitigung der Kläranlage sowie unzähligen Bauanträgen beschäftigt, fasste der Rathauschef zusammen. Hinzu kommen Personalrecht, die Organisation der EDV sowie der Datenschutz. "Und du, lieber Stefan, hast einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass wir den Betriebsausflug wieder eingeführt haben", betonte Gamisch. Stefan Fäustlin habe seine Aufgaben stets pragmatisch und objektiv "und oft bis in die späten Abendstunden" bewältigt. "Du bist ein loyaler Mensch, der sich mit viel Sachverstand stets einbrachte, immer eine eigene Meinung hatte, aber auch offen für konstruktive Kritik war", lobte Gamisch.

Er sei zwar nicht bekannt für ausschweifende Reden, aber ein paar Worte wolle er dann doch loswerden, sagte Fäustlin. "Ich habe immer versucht, alles zu geben, mich für die Allgemeinheit einzusetzen." Und egal, welcher Mensch vor ihm stand, ob Gewerbesteuerzahler oder Flüchtling: "Ich bin jedem respektvoll begegnet." Natürlich habe es Ausreißer gegeben, und wenn ihm jemand ausfallend begegnete, dann habe dieser auch mal eine entsprechende Reaktion bekommen. Er könne sich noch an einen Anrufer erinnern, mit dem es am Telefon laut wurde. "Am Nachmittag kam dann er ins Rathaus und entschuldigte sich bei mir, das ist auch selten."

Den Posten von Fäustlin übernimmt ab 15. Februar Marc Beinen, der noch als Geschäftsleiter der Nachbargemeinde Inchenhofen im Landkreis Aichach-Friedberg tätig ist. "Ich bin mir sicher, dass er das Amt mit dem gleichen Eifer wie ich angeht", sagte Fäustlin, und Gamisch ergänzte: "Er hat bislang einen sehr netten und friedlichen Eindruck gemacht."