Einbrecher wollen in Bäckerei und Metzgerei in Ehekirchen eindringen

Unbekannte Täter wollen in eine Bäckerei und eine Metzgerei in Ehekirchen einbrechen, doch sie scheitern. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht, in eine Bäckerei und eine Metzgerei in Ehekirchen einzubrechen. Laut Polizei versuchten die Unbekannten jeweils über die Fenster in die beiden Gebäude in der Neuburger Straße zu gelangen.

Einbruchsversuch in Bäckerei und Metzgerei in Ehekirchen

Sie scheiterten jedoch bei den Aufbruchsversuchen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)