Eine etwas andere Spendenaktion der Grund- und Mittelschule Ehekirchen

Im vergangenen Jahr stand in der Vorweihnachtszeit bei vielen Schülerinnen und Schülern der Grund- und Mittelschule Ehekirchen nicht das beschenkt werden, sondern das Schenken im Vordergrund. Die 5. Klasse rief gemeinsam mit ihrem Klassenleiter Johannes Bächtle einen sogenannten umgekehrten Adventskalender ins Leben. Bei diesem erhalten die Schülerinnen und Schüler in der Adventszeit – anders als bei ihren Adventskalendern zuhause – keine Geschenke. Sie werden zu Schenkenden. Dafür brachte an jedem Tag der Vorweihnachtszeit ein anderes Kind eine kleine Spende mit in die Schule. In diesem Jahr wollte die 5. Klasse der Grund- und Mittelschule Ehekirchen den Tierschutzverein Neuburg-Schrobenhausen e.V. unterstützen. Daher sammelten sie verschiedene Futtermittel- und Sachspenden für das Tierheim. Dort sind hauptsächlich Hunde und Katzen, aber auch Kleintiere und einige Großtiere auf circa 95.000 m2 untergebracht. Nachdem andere Klassen von der Aktion hörten, schlossen sich rasch weitere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Schule an, sodass am Ende weit über 500 Einzelspenden an das Tierheim übergeben werden konnten.

