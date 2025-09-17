Erhöhung der Beiträge: Ehekirchener müssen mehr für Kläranlage zahlen

Seit gut vier Jahren ist die neue Kläranlage in Ehekirchen in Betrieb. Eigentlich sollten 85 Prozent der Kosten für das gut acht Millionen Euro teure Bauwerk über Verbesserungsbeiträge erhoben und 15 Prozent auf die Abwassergebühr umgelegt werden. Nun liegt die Beitragserhebung bei 100 Prozent, das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Und das bedeutet: Die Bürger müssen mehr zahlen.

Mit Blick auf die finanzielle Situation der Gemeinde und einer damit verbundenen Verringerung der Verschuldung, „sind wir von der Rechtsaufsicht des Landratsamts dazu angehalten worden“, sagte Bürgermeister Günter Gamisch (FW). Wie Geschäftsleiter Marc Beinen ergänzte, tue die Erhöhung nicht nur dem Gemeindekonto gut, sondern am Ende des Tages auch den Ehekirchenern. „Wenn wir die Kosten über die Gebühren umlegen, zahlt der Bürger am Ende 20 bis 30 Prozent mehr, weil dabei Zinsen und Abschreibungen miteinberechnet werden.“ Mit der Beitragserhebung auf 100 Prozent kann die Gebührenerhöhung grundsätzlich geringer gehalten werden. So zahlen die Bürger künftig statt ursprünglich 20 Cent pro Quadratmeter Grundstücksfläche 23 Cent und statt 1,35 Euro für den Quadratmeter Geschossfläche nun 1,47 Euro. „Das sind unterm Strich zwischen 80 und 120 Euro Nachzahlung pro Hausbesitzer.“

Ehekirchen erhöht Verbesserungsbeiträge: Bürger müssen nachzahlen

„Diese 100-Prozent-Lösung ist bitter für die Vermieter“, sagte Thomas Bednarz (FW). Schließlich könnten diese keine Verbesserungsbeiträge auf die Miete umlegen. „Es ist eher bitter für die Mieter“, meinte Paul Utz (ÖDP), denn der Beitragsanstieg könnte eine Mieterhöhung zur Folge haben. Es mag ketzerisch klingen, „aber eine Lösung, bei der alle Beteiligten gleich gerecht behandelt werden, gibt es einfach nicht“, fügte Geschäftsleiter Beinen hinzu. Es bleibe nichts anderes übrig, „zahlen muss am Ende eh jeder, der eine eben mehr, der anderen weniger“, sagte Tobias Buchhart (CSU). Mit einer Gegenstimme von Thomas Bednarz stimmte das Gremium schließlich für die Beitragsänderung.