Ehekirchen

18:30 Uhr

Erstes Konzept: So könnte sich Ehekirchen gegen Hochwasser wappnen

Plus Ein Planungsbüro stellt dem Gemeinderat ein erstes Konzept zum Hochwasserschutz vor. Welche Gewässer im Fokus stehen und warum Kritik aus dem Gremium kommt.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Die Hochwasserproblematik ist ein Dauerbrenner in Ehekirchen. Immer wieder landet das Thema auf der Agenda im Gemeinderat. Erst im vergangenen Jahr waren im Ortsteil Weidorf Straßen überflutet, Keller vollgelaufen und ein Wirtschaftsweg südlich der Schulstraße unterspült. Um Abhilfe in Form von Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen, gab die Gemeinde ein Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept in Auftrag. Dieses wurde nun die Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstagabend vorgestellt – und so manches Ratsmitglied war damit nicht ganz zufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen