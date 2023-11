Euphoria Weidorf übernimmt die Regentschaft in Ehekirchen

Das neue Prinzenpaar des Faschingsclubs stellt sich vor. Der Ehekirchener Bürgermeister Günter Gamisch überreicht ihnen den Rathausschlüssel.

Gelüftet wurde am 11.11. das wohl gehütete Geheimnis um das neue Prinzenpaar des Faschingsclubs Euphoria Weidorf: Theresa Zech und Manuel Pöller stellte sich in Gedichtform vor, um im Anschluss von Bürgermeister Günter Gamisch symbolisch den Rathausschlüssel in Empfang zu nehmen.

Mit einem dreifachen „Euphoria Ola“ marschierte der Faschingsclub ins Ehekirchener Rathaus, um bis Faschingsdienstag das Regiment für die „fünfte Jahreszeit“ zu übernehmen. „Wir sind stolz, das Team durch die Saison führen zu dürfen und freuen uns auf viele schöne Auftritte und Umzüge“, betonte das neue Prinzenpaar des Faschingsclubs Weidorf, zu dem neben den „Weinbergschneggis“, die kleine Garde, die Teens, die große Garde, die Showtänzer auch der Elferrat und natürlich Präsidentin Bettina Stegmair und Hofmarschall Paul Bauer zählen. Viele Trainingseinheiten liegen hinter den neuen Tollitäten und den Tänzern.

Prinzenpaar der Euphoria Weidorf kommt aus Ambach und Walda

Aus Ambach stammt Prinzessin Theresa. Sie ist 23 Jahre und arbeitet in der Ludwigsmooser Kinderkrippe. Mit Jazz-Dance begann ihre tänzerische Karriere, mittlerweile trainiert sie auch die kleine Garde. Prinz Manuel ist 18 Jahre, kommt aus Walda und ist mit dem Lkw unterwegs. Er mag Oldtimer und das Fotografieren mit seiner Drohne.

Vor dem Ausmarsch des Faschingsclubs Weidorf erinnerte die ehemalige Hofmarschallin Ramona Fendt an einige Termine: am 5. Januar 2024 findet der Krönungsball in der Gastwirtschaft Brummer in Reicherstein statt, am 20. Januar das Gardetreffen im Gasthaus Daferner in Schönesberg und am 27. Januar der Hausball in Reicherstein. Der Kartenvorverkauf für das Gardetreffen ist am 16. Dezember von 11 bis 13 Uhr im Gasthaus Daferner.

