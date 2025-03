Faschingsumzug in Weidorf: Circa 5000 Leute auf der Straße

Am Samstag verwandelte sich Weidorf zu einer kleinen Metropole. Der Faschingsumzug 2025 lockte erneut zahlreiche begeisterte Narren in den kleinen Ortsteil von Ehekirchen. Bei strahlendem Sonnenschein zogen rund 5000 Menschen, gut gelaunt und fröhlich feiernd, durch die Straßen.

Drei Stunden lang schlängelte sich der festliche Gaudiwurm, gespickt mit über 30 aufwendig geschmückten Umzugswägen und prachtvollen Fußgruppen, durch den Ort. Vom Startpunkt bei der Raiffeisen-Lagerhalle aus setzte sich der Umzug in Bewegung, begleitet von hämmernden Bässen und bunten Eindrücken.

Icon Vergrößern Die Gardemädchen des Gastgeber-Vereins führten den Umzug an. Foto: Tim Graser Icon Schließen Schließen Die Gardemädchen des Gastgeber-Vereins führten den Umzug an. Foto: Tim Graser

Unter anderem der Song „Wackelkontakt“ des bayerischen Interpreten Oimara wurde oft gespielt und kam bei den Teilnehmern und Zuschauern besonders gut an. Die eingängige Zeile „Wäre ich ein Möbelstück, wäre ich eine Lampe aus den 70ern“, wurde von fast allen mitgesungen. Die Musik war so laut, dass sie in jedem Winkel des Weidorfs zu hören war und kaum einen der Zuschauer stillstehen ließ. Auch am Straßenrand wurde ausgelassen getanzt.

Faschingsumzug 2025 der Euphoria Weidorf: bestes Wetter und Feierlaune

Die Gastgeber, die Faschingsgesellschaft „Euphoria“ Weidorf, präsentierten sich in Bestform und beglückten die Kinder mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken, während die Erwachsenen in den Genuss diverser Spirituosen kamen, die von den teilnehmenden Gruppen verteilt wurden.

Icon Vergrößern Für die Kinder gab es reichlich Süßigkeiten und kleine Geschenke wie Kuscheltiere. Foto: Tim Graser Icon Schließen Schließen Für die Kinder gab es reichlich Süßigkeiten und kleine Geschenke wie Kuscheltiere. Foto: Tim Graser

Der diesjährige Umzug stand ganz im Zeichen von Kreativität, was sich an den Mottos der verschiedenen Wägen zeigte. So waren gleich zwei Harry-Potter-Wägen mit von der Partie, außerdem ein ägyptischer Pharaonen-Wagen, ein Wilde-Kerle-, ein Formel 1-Wagen und ein Gefängnis-Wagen. Die vorbeiziehenden Gruppen stellten originelle Kostüme zur Schau, die ebenfalls dem Motto ihres jeweiligen Wagens entsprachen. Besonders in Erinnerung blieb der Auftritt der Weidorfer Gardemädchen, die mit ihrer mitreißenden Darbietung das Publikum begeisterten und den Zug anführten.

Icon Galerie 107 Bilder Bei bestem Wetter verwandelt sich Weidorf am Samstag zur Faschingshochburg. Beim Umzug wird ausgelassen gefeiert.

Zwischen Dinos, bärtigen Wikingern und originellen Peruanern mit Lamas und Sombreros wurde ausgelassen gefeiert. Die vielen Maskierten verbreiteten überall gute Laune und sorgten dafür, dass es den Zuschauern niemals langweilig wurde. Majestätisches Flair brachte das Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft „Euphoria“, Prinzessin Lena I. und Prinz Alexander I., die von ihrem prächtigen Cabrio aus grüßten.

Icon Vergrößern Einige Aresinger ließen mit ihrem Wagen die alten Pharaonen wieder auferstehen. Foto: Tim Graser Icon Schließen Schließen Einige Aresinger ließen mit ihrem Wagen die alten Pharaonen wieder auferstehen. Foto: Tim Graser

Icon Vergrößern Diese vier Frauen im „Disco“-Outfit tanzten besonders ausgelassen. Foto: Tim Graser Icon Schließen Schließen Diese vier Frauen im „Disco“-Outfit tanzten besonders ausgelassen. Foto: Tim Graser

Ein charmanter Moderator präsentierte aus luftiger Höhe von einer Teleskopbühne aus die vorbeiziehenden Wagen und Gruppen. Zum Abschluss des Tages feierten viele der Kostümierten und Zuschauer im Party-Zelt am Alten Wertstoffhof weiter, tanzten und sangen bis in die frühen Abendstunden, um den gelungenen Tag gebührend ausklingen zu lassen.