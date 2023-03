Feuerwehr Buch-Holzkirchen unter neuer Führung

Die beiden bisherigen Kommandanten stellen sich nicht mehr zur Wahl. Wer ihre Nachfolger sind.

Zwölf Jahre hat Christian Badstieber die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr Buch-Holzkirchen geleitet. Ein weiteres Mal wollte er nicht kandidieren. Mit Markus Bichlmaier und Thomas Landes haben die Feuerwehrleute nun zwei neue Vorsitzende gewählt. Denn auch Badstiebers Stellvertreter und Zweiter Kommandant Manfred Reißner stellte sich nicht mehr zur Wahl. Er war 27 Jahre Vizekommandant und 18 Jahre als Zweiter Vorsitzender im Amt. Florian Bürle stellte sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung und wurde als Kommandant wiedergewählt, sein neuer Stellvertreter ist Thomas Pulver.

Christian Badstieber erinnerte sich in seiner zwölfjährigen Amtszeit an die 125-Jahr-Feier im Jahr 2015, an Sanierungsarbeiten des Vereinsheims, an ein Open-Air-Konzert, den Erwerb einer neuen Feuerwehrpumpe sowie den Besuch vieler Feuerwehrfeste. "Der aktuelle Mitgliederstand ist mit 59 Personen stabil, davon sind 29 aktive Feuerwehrleute", informierte er seine Kameraden.

Für 40 Jahre aktiven Dienst erhielten Manfred Reißner und Stefan Müller das Ehrensteckkreuz in Gold, für 25 Jahre Florian Bürle und Franz Bürle jun. in Silber (von links). Es gratulierten Bürgermeister Günter Gamisch und Kreisbrandmeister Maximilian Mayer. Foto: Doris Bednarz

Wie Kommandant Florian Bürle berichtete, fand im vergangenen Jahr eine Inspektion auf dem Hof von Alfons Schlecht in Buch statt. Die Übungen seien vorbildlich verlaufen, waren aber durch Corona stark eingeschränkt. Seine Kameraden absolvierten Fortbildungen in der Psychosozialen Notfallversorgung, der Funkausbildung und schlossen ihre Modulare Truppausbildung ab.

Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch bedankte sich bei Christian Badstieber und Manfred Reißner für ihre langjährige Tätigkeit bei der Feuerwehr. Er lobte die "Ausbildung in gewohnter Manier und dass sich auch die Jugend bereits aktiv beteiligt". Auch Kreisbrandmeister Maximilian Mayer lobte den starken Zusammenhalt, die vielen Aktivitäten und die gute Jugendarbeit der Feuerwehr.





Neuwahlen und Ehrungen

Vorsitzender: Markus Bichlmaier ; Stellvertreter: Thomas Landes

; Stellvertreter: Kommandant: Florian Bürle ; Stellvertreter: Thomas Pulver

; Stellvertreter: Schriftführer: Johannes Kammerer

Kassenwart: Daniel Dreher

Beisitzer: Julia Bichlmaier , Christian Badstieber , Floria Bürle

, , Floria Bürle Fahnenabordnung: Michael Bürle , Franz Bürle jun., Michael Schaller

, Franz Bürle jun., Kassenprüfer: Mathias Bauer , Stefan Brüsch