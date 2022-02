Ehekirchen

vor 17 Min.

Fluglehrer, Handwerker, Künstler: Franz Männling geht in den Ruhestand

Plus Bekannt ist er in Neuburg und Umgebung für sein künstlerisches Arbeiten mit Holz und Metall. Aber Franz Männling hatte gleich mehrere Berufe. Nun geht der Ehekirchener in Ruhestand.

Von Manfred Dittenhofer

Den Zeitpunkt hat er seit Jahren vorbereitet. Am 22. Februar 2022 fährt er zum letzten Mal durch das Tor zum Fliegerhorst Neuburg, betritt zum letzten Mal das Eurofighter-Simulatorgebäude. Franz Männling ist in Ehekirchen und Umgebung als künstlerischer Handwerker oder handwerklicher Künstler bekannt – je nach Betrachtungsweise. Was viele nicht wissen: Er geht in den Ruhestand und beendet damit seinen zweiten Beruf, seine zweite Laufbahn, seine zweite Karriere. Sein dritter Beruf, die künstlerische Berufung, läuft weiter.

