Ehekirchen

15:21 Uhr

"Freundlich und bescheiden": Pfarrer Vinson Nirappel verlässt Ehekirchen

Die Jüngsten der Kindergärten St. Stephanus (Ehekirchen) und "Wirbelwind" (Walda) verabschiedeten sich in Liedform, mit Blumen und Luftballons von Pfarrer Vinson Nirappel.

Plus Der 39-jährige Geistliche aus Indien geht nach Donauwörth und will in Eichstätt Theologie studieren. Seine Pfarreiengemeinde verabschiedet ihn mit Musik, Fahnen und vielen lobenden Worten.

Von Doris Bednarz Artikel anhören Shape

Mit einem großen Fest und vielen emotionalen Momenten verabschiedete am Sonntag die Pfarreiengemeinschaft Ehekirchen ihren beliebten Pfarrer Vinson Nirappel. Nach fünf Jahren Amtszeit, davon ein Jahr als Kaplan, verlässt er Ehekirchen, um an der Universität Eichstätt Theologie zu studieren und sich einen Doktortitel zu erarbeiten. Außerdem hat er eine halbe Stelle als Aushilfspfarrer in Donauwörth, seinem künftigen Wohnsitz, übernommen. Seine Stelle übernimmt ab September Pfarrer Max Bauer.

Zum Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephanus waren neben Dekan Werner Dippel, Pfarrer Dr. Gerhard Höppler, Kaplan John Mulakkal, die Bürgermeister, Gemeinderatsmitglieder und natürlich viele Ehekirchener gekommen, um sich von Pfarrer Vinson Nirappel zu verabschieden. Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst von Organist Christian Zimmerer.

