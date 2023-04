Ehekirchen

vor 20 Min.

Gemeinderat beschließt: So soll die neue Kinderkrippe in Walda aussehen

Plus Der Ehekirchener Ortsteil Walda bekommt eine neue Kinderkrippe, den Entwurf des Neubaus hat die Gemeinde nun abgesegnet. Wann der Bau startet und was er kostet.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Die Gemeinde Ehekirchen wächst, ebenso wie seine Ortsteile. Das macht sich nicht nur bei der Ausweisung neuer Baugebiete bemerkbar, sondern auch bei den Anmeldungen in Schule, Kindergarten und -krippe. So soll in Walda die Kinderkrippe neu gebaut werden. Architekt Matthias Kruppa präsentierte dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung am Dienstagabend den finalen Planungsentwurf, inklusive Kostenaufstellung.

Insgesamt vier zusätzliche Gruppen sollen in der neuen Krippe entstehen, die an der Ehekirchener Straße, direkt hinter dem Pfarrhof, gebaut werden soll. Eine fünfte Gruppe soll dann im alten Pfarrhof, der derzeit bereits eine Gruppe beherbergt, dauerhaft untergebracht werden, sobald dieser saniert ist. Nachdem sämtliche Vorarbeiten wie Machbarkeitsstudie oder auch Bebauungsplan in den vergangenen Jahren vom Planungsbüro Kaeser übernommen worden waren, hatte Architekt Martin Kruppa schließlich den Zuschlag für die Planungen erhalten. Im November vergangenen Jahres präsentierte er dem Gremium Vorschläge sowie eine erste Kostenschätzung, die damals bei 5,82 Millionen Euro lag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen