Gilt bald vermehrt Tempolimit 30 in Ehekirchen?

Die Gemeinde spricht sich für einen Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ aus. Was das bedeutet.

Es war in der Sitzung Mitte Januar, als der Ehekirchener Gemeinderat das Thema "Kommunale Verkehrsüberwachung" auf der Tagesordnung hatte. An zwölf Stellen im Gemeindegebiet hatte ein Unternehmen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, zwölfmal waren die Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Vom Gremium gab es in der damaligen Sitzung grünes Licht, dass künftig mehr geblitzt und eine Bußgeldstelle im Rathaus eingerichtet wird. Ratsmitglied Paul Utz brachte in diesem Zug noch einen ergänzenden Vorschlag ins Spiel, der in der jüngsten Sitzung ebenfalls abgesegnet wurde - wenn auch nicht mehrheitlich.

Die Initiative "Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten" fordert den Bund dazu auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen innerorts Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit anordnen können, wo sie es für notwendig halten. Laut Straßenverkehrsordnung ist das aber nur dort möglich, wo konkrete Gefährdungen herrschen beziehungsweise vor sozialen Einrichtungen wie Schulen oder Kindertagesstätten.

Ehekirchen tritt Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angemessene Geschwindigkeiten“ bei

Paul Utz (ÖDP) brachte sein Ansinnen in der jüngsten Sitzung nochmal auf den Punkt: "Das läuft darauf hinaus, dass wir auch bei Tempo 30 mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben." Zudem sei der Beitritt zur Initiative für die Gemeinde kostenlos. Bürgermeister Günter Gamisch ergänzte, dass mittlerweile gut 400 Kommunen Mitglied seien. Nun soll auch Ehekirchen beitreten, denn vom Gremium gab es grünes Licht - allerdings mit drei Gegenstimmen von Josef Hermann (CSU), Thomas Bednarz (FW) und Thomas Braun (FW).