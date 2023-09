Hundebesitzer in Ehekirchen müssen mehr bezahlen

Die Hundesteuer verdoppelt sich und gleicht sich damit den Preisen in anderen Kommunen an. Warum auch der Betrag für Kampfhunde angepasst wurde.

Die Hundesteuer in Ehekirchen steigt um satte 100 Prozent: Sie wird von 25 auf 50 Euro im Jahr verdoppelt, für gefährliche Hunde/Kampfhunde von 250 auf 500 Euro.

Das Thema hatte der Gemeinderat schon öfter diskutiert, auch das Aufstellen von Hundetoiletten erwogen und verworfen. Diesmal gab es keine Diskussion. Bürgermeister Günter Gamisch merkte an, ihm sei bewusst, dass damit auch die Falschen getroffen würden, die die Hinterlassenschaften ihrer Hunde ordnungsgemäß entsorgten. Doch mit Blick auf die Gebühren der anderen Kommunen im Landkreis, die etwa zur Hälfte 50 Euro oder mehr verlangen, unterstützte er den Vorschlag des Finanzausschusses - mit einer Ausnahme: Der Finanzausschuss hätte Kampfhunde bei 250 Euro belassen. Da es immer wieder Probleme gebe und zum Teil auch ein Anwalt eingeschaltet würde, schlug Gamisch vor, diese Gebühr, die in elf Gemeinden bei 500 Euro oder höher liege, ebenfalls zu verdoppeln, was dann einstimmig beschlossen wurde. (hama)