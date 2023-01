Ehekirchen

12:00 Uhr

In Ehekirchen wird bald öfter geblitzt

Plus Zwölf Messstellen, zwölfmal waren die Autofahrer zu schnell unterwegs. Zu diesem Ergebnis ist ein Unternehmen für Verkehrsüberwachung gekommen. Das hat Folgen.

Rund 1500 Fahrzeuge sind pro Tag auf der Wallertshofener Straße im gleichnamigen Ehekirchener Ortsteil, auf Höhe des Bauhofs, täglich unterwegs. Dort gilt Tempo 50, im Schnitt sind die Autofahrer aber mit rund 80 Stundenkilometern unterwegs. Der Spitzenwert war Tempo 90 zwischen 6 und 9 Uhr. Die Wallertshofener Straße ist eine von zwölf Messstellen, an denen das Unternehmen gGKVS (gemeinnützige Gesellschaft für Kriminalprävention und Verkehrssicherheit) in den vergangenen Monaten zu Testzwecken Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt hat. "Und an allen wurden Überschreitungen festgestellt", berichtete Hubert Zollner von der gGKVS dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung – und Letzterer gab den Weg dafür frei, eine kommunale Verkehrsüberwachung in der Gemeinde einzurichten.

