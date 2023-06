Kein Geld: Ehekirchen legt Neubau von Kindergarten auf Eis

Ehekirchens finanzielle Lage ist alles andere als gut. Um Druck rauszunehmen, werden nun zwei Großprojekte auf unbestimmte Zeit verschoben.

Es ist gut einen Monat her, als Kämmerer Christian Eitelhuber dem Ehekirchener Gemeinderat den Haushalt für das laufende Jahr präsentiert hat. Ganze 13,8 Millionen Euro ist dieser schwer. Den größten Batzen machen, wie in nahezu jeder anderen Kommune auch, bauliche Maßnahmen aus. In Ehekirchen sind das vor allem der Neubau von Kindergarten und Mittagsbetreuung, was zusammen fast acht Millionen Euro verschlingt - und der Gemeinde finanziell das Genick brechen könnte. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend nun die Reißleine gezogen.

"Wir stehen finanziell ziemlich schlecht da", lautete das ernüchternde Fazit von Christian Eitelhuber in der Haushaltssitzung im Mai. Die Handlungsspielräume der Gemeinde seien in den nächsten Jahren stark eingeschränkt und Spielräume für neue Investitionen nicht vorhanden. Wie der Kämmerer weiter erklärte, "haben wir die großen Baumaßnahmen herausgenommen, und der Gemeinderat wird über diese in einer Klausur noch einmal beraten". Und genau das ist vor Kurzem passiert.

Ehekirchen legt Neubau von Kindergarten und Mittagsbetreuung auf Eis

Wie Bürgermeister Günter Gamisch am Dienstag berichtete, wurden im Rahmen dieser Klausurtagung alle anstehenden Projekte noch einmal diskutiert und abgewogen sowie eine Priorisierung vorgeschlagen. Aufgrund der erst ab dem Jahr 2026 geltenden, gesetzlichen Verpflichtung bezüglich der Ganztagsbetreuung landete der Neubau der Mittagsbetreuung ganz weit hinten auf der Prio-Liste. Gleiches gilt für den neuen Kindergarten. Der Neubau sowie die zugehörigen Planungsleistungen beider Projekte sollen demnach auf unbestimmte Zeit verschoben werden. "Unbestimmte Zeit heißt in diesem Fall außerhalb der Finanzplanung von 2024 bis 2026", ergänzte Gamisch. Vom Gremium gab es geschlossen den Segen dafür.

