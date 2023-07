Ehekirchen

19:00 Uhr

Kein Zuschuss für CO2-regio: Ehekirchen lehnt Klimabüro ab

Die Machbarkeitsstudie CO2-regio will bei der Renaturierung des Donaumooses mit Klimaschutzmaßnahmen unterstützen. Doch Ehekirchen lehnt eine Anschubfinanzierung ab.

Von Katrin Kretzmann

Welche Klimaschutzmaßnahmen kann man in der Region umsetzen? Und wie können diese sich selbst, etwa durch ein entsprechendes Treibhauszertifikat finanzieren? Auf diesen Fragen basiert CO 2 -regio, eine von Leader geförderte Machbarkeitsstudie. Die gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG) entwickelt ein praxistaugliches Modell zur Umsetzung von Maßnahmen wie Moorschutz, Humusaufbau und Aufforstung in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Aichach-Friedberg und der Stadt Ingolstadt. Damit es vorangeht, ist die gUG auf finanzielle Unterstützung angewiesen, auch durch einen einmaligen Zuschuss von den Gemeinden. Doch Ehekirchen lehnt ab.

"Dass sich ein solches Zertifikat nicht selbst zertifiziert, das ist klar, deswegen braucht es ein Organisationsmodell dahinter", sagte Jonas Galdirs, Geschäftsführer er Co2-regio gUG, der das Projekt am Dienstag dem Ehekirchener Gemeinderat präsentierte. Das Modell wurde gemeinsam mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf entwickelt. "Wir haben Potenzialkarten erstellt und geschaut, wie hoch das Klimaschutzpotenzial in der Gemeinde und in der Region ist." Der Fokus sei dabei besonders auf Moorschutz und Pflanzenkohle gesetzt worden, "weil sich diese im Laufe der Studie als die effektivsten Klimaschutzmaßnahmen herausgestellt haben".

