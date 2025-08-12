Knapper Sieg nach spannendem Endspiel

Mit 13 Teilnehmern war das Schachferienprogramm der Freien Wähler und dem Schachclub Neuburg in Ehekirchen sehr gut besucht. Günter Löchel vom Schachclub Neuburg erläuterte den interessierten Teilnehmern die Regeln des königlichen Spieles. Den Abschluss bildete ein spannendes Blitzturnier, bei dem die Teilnehmer die erworbenen Kenntnisse am Brett in Siegpunkte umsetzen konnten. Löchel zeigte sich begeistert von der Konzentration und dem Eifer der Teilnehmer. Nach elf Runden konnte sich Finn Breu im letzten Durchgang mit einem Remis gegen den Vorjahressieger Fabian Müller knapp den Turniersieg sichern. Der dritte Platz ging an den jüngsten Teilnehmer Ferdinand Wildmoser, der das Stechen gegen Felix Loos nach Punktgleichheit für sich entschied. Die drei Erstplatzierten wurden jeweils mit einer Siegermedaille wie bei Olympia geehrt. Alle Teilnehmer durften sich wie bei einem großen Schachturnier üblich ein Präsent aussuchen, so dass es am Ende nur strahlende Sieger gab.

