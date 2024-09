Kunst mit Symbolkraft: Zwei Radler auf dem Weg zum Radweg

Seit mehreren Jahrzehnten schon planen die Gemeinden Ehekirchen und Königsmoos zwischen ihren Ortsteilen Wallertshofen und Klingsmoos einen Radweg. Nun könnte endlich wieder Bewegung in das Ansinnen kommen. Auch dem Ehekirchener Franz Männling hat das Thema seit seiner Zeit im Gemeinderat keine Ruhe mehr gelassen. Nun hat er während der Sommerakademie zwei Radfahrer kreiert (wir berichteten), die auf die Problematik des fehlenden Radweges zwischen Wallertshofen und Klingsmoos aufmerksam machen sollen. Am Freitag platzierte er seine Radfahrer auf den wenigen Metern Radweg, die bereits vorhanden sind. Nämlich auf der Brücke über den Allerbach an der Kreisstraße.

Manfred Dittenhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Radweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis