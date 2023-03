Lastwagen kommt auf Gegenfahrbahn: Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Ein Lastwagen kommt bei Ehekirchen über die Fahrbahnmitte, weshalb ein entgegenkommendes Auto einen Unfall verursacht. Jetzt sucht die Polizei den flüchtigen Lkw-Fahrer.

Am Dienstagvormittag ist es im Gemeindebereich Ehekirchen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen, nach dem sich laut Polizei einer der Beteiligten von der Unfallstelle entfernte. Gegen 10.47 Uhr teilte ein 31-jähriger Autofahrer aus Schrobenhausen der hiesigen Polizeidienstelle mit, dass er auf der Staatsstraße 2035 von Ehekirchen kommend in Richtung Rohrenfels unterwegs war. Hierbei kam ihm ein Lastwagen entgegen, der zu weit nach links, sprich mit einem großen Teil des Fahrzeug über die Fahrbahnmitte fuhr. Der 31-jährige Schrobenhausener musste zur Vermeidung eines Verkehrsunfalles nach rechts ausweichen und touchierte dabei mit dem rechten Außenspiegel ein Verkehrszeichen.

Unfall in Ehekirchen: Polizei sucht Lastwagenfahrer

Durch den Unfall entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Der geflüchtete Lastwagen hatte ein dunkelrotes Führerhaus und der Kastenaufbau war in einer dunklen Farbe. Zum Fahrzeuglenker konnte der der 31-jährige Mann keine Angaben machen. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Unfallflüchtigen verlief ergebnislos. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter Telefon 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)