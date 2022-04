Lebensmittel im Hosenbein versteckt: Ladendieb in Ehekirchen erwischt

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag versucht, Lebensmittel aus einem Supermarkt in Ehekirchen zu schmuggeln. Doch die Kassiererin kam ihm auf die Schliche.

Mit gestohlenen Lebensmitteln aus einem Verbrauchermarkt, die er unter seiner Kleidung versteckte, hat die Polizei am Donnerstag einen Mann in Ehekirchen erwischt. Wie die Beamten mitteilen, befand sich der spätere Beschuldigte in dem Laden in der Neuburger Straße und zahlte dort Einkäufe an der Kasse. Dabei wurde er von der Kassiererin auf die unter der Kleidung gut sichtbaren Lebensmittel angesprochen, woraufhin er unfreundlich wurde und den Markt verließ.

Ladendieb in Ehekirchener Verbrauchermarkt erwischt

Eine Polizeistreife erwischte den Mann, der betrunken war, und die Beamten bemerkten zudem, dass er weitere Lebensmittel unter seiner Kleidung versteckte. Den Dieb erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.