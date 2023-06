Lkw-Fahrer verliert Farbe und verschmutzt die Straße

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verliert ein Lkw-Fahrer unterwegs Farbe. Die Reinigungskosten fallen teuer aus.

Weil er seine Ladung nicht richtig gesichert hatte, hat ein Lastwagenfahrer eine Straße verschmutzt. Am 14. Juni gegen 8.30 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Augsburger mit seinem Lkw auf der Straße 2035 von Ehekirchen in Richtung Neuburg. An der „Hollenbacher Kreuzung“ wollte er nach rechts in Richtung Hollenbach abbiegen. Hierbei fielen mehrere Farbeimer, die der Augsburger in seinem Lkw geladen hatte, aufgrund mangelhafter Ladungssicherung um. Die Farbe lief aus dem Lkw heraus und verursachte eine etwa 200 Meter lange Farbspur auf der Straße.

Durch die Straßenmeisterei wurde laut Polizei eine Absicherung errichtet und eine Spezialfirma kam mit einem Reinigungsfahrzeug. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 5000 Euro. Der Wert der umgefallenen und ausgelaufenen Eimer beträgt etwa 1200 Euro. Aufgrund der mangelhaften Ladungssicherung erwartet den Lkw-Fahrer jetzt ein Bußgeld. (AZ)