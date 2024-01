Ehekirchen/London

"Riesen-Erlebnis": Zwei Ehekirchener waren mittendrin bei der Darts-WM

Simon Lenk (rechts) und Markus Bissinger vom FC Ehekirchen besuchten in passender Verkleidung die Darts-WM in London.

Plus Simon Lenk und Markus Bissinger vom FC Ehekirchen besuchten die Finalspiele der Darts-WM in London. Sie erlebten Wahnsinn auf den Rängen und die großen Stars hautnah.

Am Morgen danach ist die Stimme hörbar angekratzt. Die vergangenen Tage haben Spuren hinterlassen - und werden als Erinnerungen bleiben. "Es war unbeschreiblich", schwärmt Simon Lenk. Der Torhüter des FC Ehekirchen besuchte zusammen mit Fußball-Abteilungsleiter Markus Bissinger die Darts-Weltmeisterschaft in London. Die beiden erlebten sowohl die Halbfinals als auch das Finale im legendären Alexandra Palace und kamen den großen Stars der Szene ganz nahe.

Bereits im vergangenen Jahr waren Lenk und Bissinger zu den Finalspielen in der englischen Hauptstadt. Auch heuer wollten sie sich das Spektakel nicht entgehen lassen. Während die Profis auf der Bühne millimetergenau die Scheibe treffen müssen, sorgen die tausenden Zuschauer hinten ihnen für Stimmung. Dies vor Ort zu erleben verursache Gänsehaut, beschreibt Lenk die Faszination Darts-WM. Dazu gehört auch sich zu verkleiden - je verrückter, desto besser. Die Ehekirchener wählten einen bunt-glänzenden Retro-Jogginganzug und waren damit in bester Gesellschaft. "Verkleidung ist ein Muss", betont Lenk. "So wie man auf das Oktoberfest in Lederhose geht."

