Mann klaut in Supermarkt und flüchtet anschließend durch Ehekirchen

Ein Mann klaut in einem Markt in Ehekirchen und flüchtet anschließend durch den Ort. Die Polizei leitet eine Fahndung ein.

Am Dienstag gegen 17.55 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass soeben ein unbekannter Täter eine Getränkeflasche aus einem Verbrauchermarkt in der Neuburger Straße in Ehekirchen entwendet hat. Der bislang unbekannte, männliche Dieb hielt sich laut Polizei kurz nach seiner Tat am Parkplatz des Discounters auf und lief anschließend in Richtung Ortsmitte davon. Bei einer eingeleiteten Fahndung der Polizei im näheren Umfeld konnte der unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Täter konnte von anwesenden Zeugen wie folgt beschrieben werden: 1,80 Meter groß, etwa 45 Jahre alt, kräftige Statur, 3-Tage-Bart, kurze Haare, bekleidet mit einem weißen Hemd, blauer Jeanshose und weißem Cap; zudem führte er eine Einkaufstüte eines Verbrauchermarktes mit sich. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (nr)