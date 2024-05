Mit 2,4 Promille im Blut fährt Neuburger in den Gegenverkehr - und fährt weiter

Im Vollrausch hat ein Mann aus Neuburg am Mittwochnachmittag einen Unfall gebaut. Er verletzt sich dabei, fuhr aber einfach weiter. Erst nach mehrfachen Stopp-Versuchen, hielt der Mann an.

Im Vorrausch hat ein 51-jähriger Mann aus Neuburg am Mittwochnachmittag ein anderes Fahrzeug gerammt und ist dann geflüchtet. Der Unfallfahrer war mit seinem Auto die Staatsstraße zwischen Pöttmes in Fahrtrichtung Walda unterwegs, als ihm ein 29-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Augsburg entgegenkam. Bei Ehekirchen geriet der 51-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, worauf hin der 29-Jährige ausweichen musste, um einen Frontal-Zusammenstoß zu vermeiden.

Trotzdem kam es zu einem Crash. Der 29-Jährige geriet in das Bankett und rammte dort zudem noch einen Straßenpfosten, blieb dabei aber unverletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Neuburg fort und konnte erst auf Höhe Rohrenfels von der Polizei gestoppt werden. Mehrfach hatte er sich dem Anhalte-Versuch widersetzt. Bei der Kontrolle durch die Beamten wurde auch klar, warum: Der 51-Jährige hatte eindeutig eine Fahne.

Neuburger braut mit 2,4 Promille im Blut Unfall bei Ehekirchen

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Beim Unfall hatte sich der Mann leicht verletzt, was ihn offensichtlich aber nicht gestört hatte. Zur Blutentnahme musste er ins Krankenhaus, den Führerschein erst einmal abgeben. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrerflucht. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Neuburg ein Schaden in einer Höhe von rund 2500 Euro. (AZ)

