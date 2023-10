Mit 90 Jahren immer noch reiselustig: Katharina Kaufer feiert Geburtstag

Die 1933 in Ungarn geborene Jubilarin musste mit 13 Jahren ihre Heimat verlassen und wurde in Ehekirchen sesshaft.

Ihren 90. Geburtstag feierte am Donnerstag die rüstige Ehekirchenerin Katharina Kaufer bei bester Gesundheit. In der Klingsmooser Tagespflege feierte sie mit Bekannten und Freunden ihren Ehrentag. Zu Kaffee und Kuchen besuchte am Nachmittag auch Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch die humor- und temperamentvolle Jubilarin, um im Namen der Gemeinde zu gratulieren und ihr ein Präsent zu überreichen. Ihren runden Geburtstag ließ Katharina Kaufer im Kreise ihrer Familie und Nachbarn im Haus ihrer Tochter Tanja ausklingen.

Katharina Kaufer, geborene Aug, erblickt am 12. Oktober 1933 im ungarischen Sziegetczép, das rund 30 Kilometer von Budapest entfernt liegt, das Licht der Welt. 13 Jahre später, kurz nach Kriegsende, werden die Ungarn-Deutschen ausgewiesen. Die Familie muss ihre Heimat verlassen, Katharina Kaufers Mutter und ihre fünf Kinder finden im Weidorfer Schulhaus ein neues Zuhause. Als ihr Vater aus russischer Gefangenschaft nach Ungarn heimkehrt, ist die Familie weg und der Vater macht sich auf die Suche – glücklicherweise mit Erfolg. In Deutschland werden die beiden noch mal mit Zwillingen Eltern.

Die junge Katharina beginnt ihr Berufsleben als Dienstmagd bei einem großen Bauern in Ried. Später wechselte sie nach Neuburg zum Heizungsbauunternehmen Schmidbauer, bei dem sie den Haushalt führt und wohnt. Dort lernt sie auch Erwin Kaufer kennen, den sie am 2. Juli 1960 in Neuburg heiratet. Die Familie vergrößert sich, die Töchter Angelika, Ulrike und Tanja werden geboren. 15 Jahre nach ihrer Hochzeit bezieht die Familie ihr Eigenheim in Ehekirchen.

Katharina Kaufer aus Ehekirchen verbringt ihre Urlaube gerne am Gardasee

Die Familie des Geburstagskindes ist mittlerweile auf sieben Enkel und sieben Urenkel angewachsen. Und zusammen mit ihrer großen Familie, vielen Freunden und Bekannten wird am Sonntag im Hollenbacher Gemeinschaftshaus das runde Jubiläum gefeiert.

Auch mit ihren 90 Jahren ist die Jubilarin noch gern und viel unterwegs. Sie liebt Italien. Seit 1972 verbrachte sie mit ihrem Ehemann die Urlaube in Limone am Gardasee. Was sie bis heute beibehalten hat. Erst letztes Jahr ging es mit ihrem Ehemann Erwin und Tochter Tanja wieder an den Gardasee und nach Südtirol.

Katharina Kaufer lebt bis heute in ihrem eigenen Haus und wird von ihrer Tochter Tanja gepflegt. Vier Mal in der Woche wird sie zur Tagespflege nach Klingsmoos abgeholt und genießt die Zeit beim gemeinsamen Frühstück, den Ausflügen, beim Basteln und den anderen abwechslungsreichen Aktivitäten.