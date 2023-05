Mit heimischer Unterstützung: So wertet Ehekirchen seine Wanderwege auf

Im Ehekirchener Gemeindegebiet gibt es seit einigen Jahren mehrere Wanderwege. Mithilfe der örtlichen Schreinereien werden diese nun aufgepeppt.

Bereits seit acht Jahren bietet die Gemeinde Ehekirchen mehrere Wanderwege im Gemeindegebiet an. Um diese noch attraktiver zu gestalten, hatten die Wanderwegebetreuer Leo Grabler und Paul Utz die Idee, bei den örtlichen Schreinereien anzufragen, ob diese Rastbänke stiften möchten – mit Erfolg. Die äußerst positive Resonanz wird nun sichtbar.

Es gab hierbei keinerlei Vorgaben zur Gestaltung oder dem Material. Jeder Betrieb stellte eine individuelle Rastbank her. Bürgermeister Günter Gamisch bedankte sich im Namen der Gemeinde Ehekirchen bei den Inhabern der Schreinereien und lobte das Engagement und die Kreativität, die hier an den Tag gelegt wurden. Auch Wanderwegebeauftragter Leo Grabler dankte für die Bereitschaft und teilte mit, dass die Bänke der Firmen auch in deren Heimatnähe aufgestellt werden, sodass der Bezug zur Schreinerei nahe ist. Auf jede Bank kommt ein Schild, das die Firma nennt.

Ehekirchen wertet Wanderwege mit Rastbänken auf

Die Schreinerei Baierl-Holzbau aus Ehekirchen sponserte drei Rastbänke und die Schreinerei Eisner aus Schönesberg, die Schreinerei Steidle aus Nähermittenhausen, die Schreinerei Niklas und Pest aus Ried und die Schreinerei Auerhammer aus Buch jeweils eine Rastbank für die Wanderwege Ehekirchen. (AZ)

