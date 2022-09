Vor knapp drei Jahren fiel der Startschuss, nun sind die Bauarbeiten abgeschlossen: Die neue Kläranlage in Ehekirchen ist fertig. Am Wochenende können sich Interessierte ein Bild davon machen.

In Sachen Abwasserbeseitigung ist der Gemeinde Ehekirchen ein großer Meilenstein gelungen: Die neue Kläranlage ist fertig. Knapp 7,4 Millionen hat das Bauwerk gekostet und wird künftig das Abwasser aller Ortsteile in der Gemeinde, die über ein Kanalsystem verfügen, aufnehmen. An diesem Samstag, 24. September, wird die Anlage bei einem Tag der offenen Tür mitsamt ökumenischer Segnung eingeweiht und in Betrieb genommen. Beginn ist um 9 Uhr.

An diesem Tag erfahren interessierte Bürgerinnen und Bürger, wie eine Kläranlage funktioniert. Klärwärter Sebastian Homeyer und seine Mitarbeiter werden in mehreren Führungen die Anlage, deren Funktionsweise und den Betrieb erläutern. Das Ende der Veranstaltung ist um 14 Uhr vorgesehen. Besucher werden gebeten, im Gewerbegebiet Wallertshofen zu parken.

Mit Tag der offenen Türe: Neue Kläranlage in Ehekirchen wird eingeweiht

Der Neubau der Kläranlage wurde zwingend notwendig, da die alte Anlage die geforderte Reinigungsleistung, die für den Schutz der Gewässer erforderlich ist, nicht mehr erbringen konnte. In einem langen Abstimmungsprozess, der weit vor dem Baubeginn im Dezember 2018 angestoßen wurde, sprach sich der Gemeinderat unter Abwägung der Investitions- und Betriebskosten für eine Anlage aus, die künftig das Abwasser aller Ortsteile aufnehmen soll.

Die neue Kläranlage befand sich bereits seit vergangenem Jahr im Probebetrieb und reinigt problemlos das komplette Abwasser aus Ehekirchen und Schönesberg. Die Kosten müssen die Bürger tragen. Die Endabrechnung erfolgt, wenn die Anlage voraussichtlich Ende des Jahres komplett abgerechnet ist. Dann wird die Gemeinde Verbesserungsbeitragsbescheide an die Grundstückseigentümer verschicken. (AZ)