Ehekirchen

vor 19 Min.

Modernste Technik für das Ehekirchener Abwasser

Als prägnantestes Bauwerk sticht das Nachklär- und Belebungsbecken der neuen Kläranlage in Ehekirchen ins Auge.

Plus In Ehekirchen wurde die neue Kläranlage eingeweiht. Der Anschluss der Ortsteile Ambach und Seiboldsdorfsoll noch dieses Jahr in Angriff genommen werden.

Von Manfred Dittenhofer

Im Durchschnitt verbraucht jeder Bürger rund 130 Liter sauberes Trinkwasser pro Tag. Ein großer Teil davon kommt verschmutzt zurück. Über ein weitverzweigtes Netz wird jedes Haus versorgt und das Schmutzwasser dann auch entsorgt. Und dieses verschmutzte Wasser soll möglichst sauber zurück in den Wasserkreislauf gelangen. Für die Reinigung des Abwassers sorgt in Ehekirchen seit Oktober 2021 eine nagelneue Kläranlage. Am Samstag wurde das Areal eingeweiht.

