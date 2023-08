Nachwuchs der Ehekirchener Feuerwehr legt erfolgreich Jugendflamme ab

Bei der Leistungsprüfung "Jugendflamme" bewies die Jugend der Ehekirchener Feuerwehr, dass sie mehr als gerüstet für den Ernstfall ist.

Kurze Zeit nach der Abnahme des Leistungszeichens „Technische Hilfeleistung“ gab es bei der Ehekirchener Feuerwehr im Juli wieder eine Prüfung im Feuerwehrhaus: die sogenannte Jugendflamme. Hierbei handelt es sich um einen Ausbildungsnachweis, welcher in Form eines Abzeichens dargestellt wird.

Vor den Augen des zuständigen Kreisbrandmeisters Maximilian Mayer sowie dem Kommandanten der Stützpunktfeuerwehr, Stefan Marb, zeigten die Jugendlichen, was sie unter der intensiven Vorbereitung durch ihre Jugendwarte Manuel Bolzer und Julian Karmann gelernt haben. Zur Aufgabenstellung gehörten unter anderem das richtige Absetzen eines Notrufes und feuerwehrtechnische Aufgaben wie das Ausrollen eines Schlauches. Ebenso wurde die Ausführung verschiedener Feuerwehrknoten und Stiche für den Brandeinsatz, die Rettung sowie die technische Hilfeleistung geprüft.

15 Bilder Brand richtig löschen: Die Aktionswoche der Ehekirchener Feuerwehr in Bildern Foto: Doris Bednarz

Nachwuchs der Ehekirchener Feuerwehr legt erfolgreich die Jugendflamme ab

Als alle Aufgaben erfolgreich abgenommen waren und alle elf Jugendlichen bestanden haben, erhielten sie hierfür die verdienten Abzeichen von ihren Prüfern. Glückwünsche an die verantwortlichen Jugendwarte und an die Jugendlichen selbst kamen vom Zweiten Bürgermeister und Feuerwehrreferent Thomas Braun, der sich in diesem Zuge auch bei allen Beteiligten bedankte und den Prüflingen sowie allen anderen Beteiligten ein großes Lob aussprach. Die Ehekirchener Brandschützer sind stolz auf ihren Nachwuchs, denn dadurch ist die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr gesichert. (AZ)

