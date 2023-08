Ehekirchen

19:40 Uhr

Von Audi zum Bauernhof: Ein Ehekirchener hat seine Erfüllung gefunden

Plus Auf dem Bauernhof wagte Peter Wintermayr einen Neuanfang - sieben Tage Arbeit pro Woche und kein Urlaub inklusive. Tauschen möchte er aber mit niemandem.

Von Lisa-Marie Kuegler

Grün verzierte Tafeln lotsen den Weg in den hinteren Teil des alten Bauernhofes. Abgeschottet erscheint eine Oase aus Kräutern und Gemüsestangen auf alten Paletten. Es duftet nach Sommer. "Alles aus einer Hand-Psalm 90,17" steht auf dem Banner über der Regenbogenmarkise. Ein etwa zwei Meter großer Mann kommt aus dem Haus. „Das Zusammenspiel von meinem Leben hängt viel mit meinem Glauben zusammen, weil ich Gottes Schöpfung sehr bewundere“, erzählt Peter Wintermayr, während er nachdenklich in die Weite seines Bauerngartens blickt. Die Mittagssonne prallt auf die sattgrünen Pflanzen. Im Gleichschritt watscheln die Enten über den Kies. Er zeigt auf die kleine Auswahl an Tomaten, die in Pappbehältern liebevoll zusammen portioniert sind. Der Preis handgeschrieben: zwei Euro.

"Weiß jemand, woher die Bienen wissen, in welches Haus sie fliegen müssen?", fragt Wintermayr in die Runde von Kindern, die mit leuchtenden Augen vor ihm stehen. Währenddessen nimmt er eine Wabe aus dem Bienenkasten heraus und zeigt darauf. Die Kinder tuscheln leise. Ein paar Finger schießen in die Höhe: "Durch den Geruch", antwortet ein Junge. Wintermayr ist begeistert. In einfacher Sprache erklärt er der "Regenbogengruppe" aus dem Ehekirchener Kindergarten St. Stephanus weitere Details zur Honigbiene. Die Knirpse sind aufgrund ihrer Themenwoche bei Wintermayr zu Gast. Ihm bedeute das sehr viel, wie er erzählt, vor allem, weil ihn die Weitergabe des eigenen Wissens mehr als erfüllt.

