Neue Kläranlage und ein Radwegenetz für Ehekirchen

Plus Die To-do-Liste der Gemeinde im neuen Jahr ist lang. Neben der geplanten Inbetriebnahme der neuen Kläranlage im Frühjahr, soll es auch mit dem Radwegenetz und der Kanalsanierung vorangehen.

Die dunkle Wolke namens Corona hat sich im Jahr 2021 auch über die Ehekirchener Gemeinde gelegt. Und selbst wenn dieser negative Dunst sehr hartnäckig war und es noch immer ist, gab es dennoch viele andere Themen, die die Gemeinde beschäftigt haben. Der große „Dauerbrenner“ ist laut Bürgermeister Günter Gamisch dabei die Kläranlage, gefolgt von der Kanalsanierung. Letzteres steht im neuen Jahr mit ganz oben auf der To-do-Liste.