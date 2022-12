Ehekirchen

11:30 Uhr

Neuer Kindergarten in Ehekirchen: Sprengt der Außenbereich das Budget?

So soll der Erweiterungsbau des Kindergartens in Ehekirchen aussehen.

Plus Wie der Erweiterungsbau des Kindergartens aussehen soll, das steht bereits fest. Der Entwurf für die Außenanlagen sorgt beim Gemeinderat allerdings für Schnappatmung.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Die Knirpse in Ehekirchen brauchen mehr Platz. Der Kindergarten St. Stephanus platzt aus allen Nähten und schon jetzt müssen zwei Gruppen auf Container ausweichen. Eine Erweiterung mit dem Bau eines zusätzlichen Hauses steht daher ganz oben auf der To-do-Liste der Gemeinde. Wenn es nach der Kommune geht, soll die Erweiterung bis 2025 stehen. Wie das Ganze aussehen soll, hat der Gemeinderat im September beschlossen, indem er sich für eine von insgesamt drei vorgeschlagenen Varianten aussprach. Diese favorisierte Version präsentierte der Münchener Architekt Sebastian Hrycyk in der Sitzung am Dienstagabend dem Gremium noch mal im Detail. Bei der Vorstellung eines ersten Entwurfs für die Außenanlagen und den damit verbundenen Kosten mussten die Ratsmitglieder erst mal schlucken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen