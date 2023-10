Neuer Pfarrer in Ehekirchen: Maximilian Bauer tritt Dienst an

Maximilian Bauer ist als neuer Pfarrer in Ehekirchen eingeführt worden. Zu dem Gottesdienst kamen so viele Gäste, dass einige stehen mussten.

Seit dem 1. September ist Maximilian Bauer neuer Pfarrer in Ehekirchen. Am Dienstag wurde er von Dekan Werner Dippel und einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Stephanus offiziell in sein Amt eingeführt. Den 40-jährigen Seelsorger begleiteten nicht nur viele Geistliche – zur Amtseinführung kamen so viele Besucher, dass die Sitzplätze nicht mehr ausreichten und einige Gäste stehen mussten. Die Blaskapelle Ehekirchen hatte die politischen Ehrengäste, Feuerwehr- und Vereinsabordnungen mit ihren prächtigen Fahnen, viele Ministranten aus den Ortsteilen und einer Abordnung der katholischen Studentenvereinigung Ludovicia Augsburg am Pfarrhof abgeholt und zur Kirche geleitet.

Dekan Werner Dippel fragte den neuen Pfarrer, ob er bereit sei für die Leitung der Ehekirchener Pfarreiengemeinschaft, und überreichte ihm dann die Ernennungsurkunde des Bischofs von Augsburg. Maximilian Bauer wurde der Nachfolger von Pfarrer Vinson Nirappel, der nach fünf Jahren Amtszeit nun Theologie an der Universität Eichstätt studiert. Maximilien Bauer ist in Pfaffenhofen geboren. Nach dem Abitur, Priesterseminar in Augsburg und dem Pastoraljahr in Erfurt wurde er 2009 zum Priester geweiht. Er war Kaplan im Augsburger Stadtteil Pfersee, in Neuburg und die letzten zehn Jahre Pfarrer in Affing. Nach dem Festgottesdienst begrüßten auch Böllerschützen den neuen Pfarrer mit einem Salut. Beim sich anschließenden Stehempfang in der Mehrzweckhalle hatten die Besucher Gelegenheit, den neuen Ehekirchener Seelsorger näher kennenzulernen. (bed)

