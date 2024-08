Neues Führungstrio beim FC Ehekirchen

Eigentlich wollte Alois Bauer bereits im vergangenen Jahr nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden beim FC Ehekirchen kandidieren. Doch fand sich mit Anton Junker 2023 ein junger und engagierter Stellvertreter, der nun den Posten von Alois Bauer übernimmt. Bauer leitete den Verein 16 Jahre mit Leib und Seele.

Unterstützung erhält der 37-jährige IT-ler von Benedikt Schmid und Michael Gerbl als 2. und 3. Vorsitzenden. Benedikt Schmid war acht Jahre Abteilungsleiter bei den Karatekas und Michael Gerbl fungierte als Beisitzer. Bauer bedankte sich bei allen Helferinnen, Helfern und Wegbegleitern im Vereins, sondern auch außerhalb - ganz speziell bei Bürgermeister Günther Gamisch, der immer ein offenes Ohr für die Belange des FC Ehekirchen hat und diesen unterstützt, wann immer es geht. Alois Bauer wünscht sich dieselbe Unterstützung für seine Nachfolger.

Seine letzte Amtshandlung war die Ernennung von drei neuen Ehrenmitgliedern: Karl Aschenmeier (seit 1962 Vereinsmitglied), Franz Andraschko (1968) und Hans Brandmayr (1978) wurden für langjährige Vereinstreue und besondere Verdienste mit einer Urkunde geehrt.

„Der Mitgliederstand bleibt mit 797 Personen stabil. Wir haben eine Platzsanierung am Nebenplatz vorgenommen und ein transportables Beregnungsgerät gekauft. Die östliche Kellerwand wurde saniert“, resümierte Bauer. Er erinnerte an die unvergesslichen Relegationsspiele. 2024 wurde ein Windschutz an der Zuschauertribüne angebracht, die Heizung erneuert und die Arbeiten am neuen Ballfangzaun laufen bereits. „Als Highlight sehe ich auch das Graffity an der Giebelwand der Garage, das Jonas Kretschmar mit zwei jungen Helfern besprühen durfte.“

Nach dem Kassenbericht von Martin Hertl, den die Kassenprüfer Silke Oexler und Evi Harlander bereits im Vorfeld abgesegnet hatten, folgte die Entlastung des Vorstands, die sich mit den Enthaltungen des Vorstands anschloss. Es folgten die Referate der einzelnen Abteilungs- und Spartenleiter.

Die anwesenden Mitglieder des FC Ehekirchen beschlossen zudem einstimmig, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen und zwar von 54 auf 60 Euro bei Erwachsenen, von 36 auf 41 Euro bei Jugendlichen und von 25 auf 30 Euro bei den Kindern. Ebenfalls einstimmig abgesegnet wurden die Anträge für die Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Schulsportplatz und der Heizungstechnik im Sportheim. (AZ)